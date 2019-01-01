Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, 2018 yılında 922 hedefin hava harekatıyla vurulduğunu, ayrıca 147 operasyonla 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, 2018 yılında 922 hedefin hava harekatıyla vurulduğunu, ayrıca 147 operasyonla 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 

Hulusi Akar, Ekonomi
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