Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında - Son Dakika
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Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile birlikte Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

(İHA)

Hulusi Akar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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