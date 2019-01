Bakan Akar ve Komutanlar Suriye Sınırında (2)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Küçük çaplı operasyonlar hariç, geçen sene yaptığımız toplam operasyon sayısı 147. Büyük çaplı, yüzlerce Silahlı Kuvvetler mensubunun katılımıyla, hava kuvvetlerimizle, kara ateş destek vasıtalarıyla çok önemli faaliyetler yapıldı 147 operasyonla. Bu operasyonlar sırasında yine büyük bir başarıyla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.



Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu.



Bölgedeki birliklerin komutanlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, görevlere ilişkin talimatlar verdi. Daha sonra harekat merkezine geçen Akar, buradaki açıklamasında, bölgedeki son askeri, politik gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.



Verilen vazifelerin başarıyla gerçekleştiğini, gelecek yılda da aynı ciddiyetle çalışarak verilecek görevlerin başarılacağına yönelik inancını dile getiren Akar, terörle mücadeleye değindi.



Ülke ve milletin güvenliğinin sağlanması, egemenlik ve bağımsızlığın korunmasının önemine değinen Akar, şunları söyledi:



"Küçük çaplı operasyonlar hariç, çünkü günde binlerce operasyon yapıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, fakat asıl taburlarla, tugaylarla yaptığımız operasyonlar var. Geçen sene yaptığımız toplam operasyon sayısı 147. Bu gerçekten büyük çaplı, yüzlerce Silahlı Kuvvetler mensubunun katılımıyla, hava kuvvetlerimizle, kara ateş destek vasıtalarıyla çok önemli faaliyetler yapıldı, 147 operasyonla. Bu operasyonlar sırasında yine büyük bir başarıyla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 398 terörist 147 operasyonda etkisiz hale getirildi. Gerçekten bu da bizler için büyük bir gurur kaynağı, başarı oldu. Hainler içimizden temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimize eş olarak hava kuvvetlerimiz de büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstermek suretiyle yaptıkları faaliyetlerde 922 hedefi, bunlar teröristlerin sığınak, barınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, muhabere merkezleri, gizlendikleri inleri, mağaraları dahil, çok etkili bir şekilde hava kuvvetlerimiz tarafından büyük bir başarıyla vuruldu."



Akar, vatanına, milletine, bayrağına, cumhuriyetine adanmışlık duygusuyla görevlerini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, büyük fedakarlık ve kahramanlık örneği gösterdiğini söyledi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında yaralanan askerlerden bazıları hastanedeki tedavilerinin ardından doktorlar tarafından verilen istirahati, 'Arkadaşlarımız orada operasyon yaparken biz evimize gidemeyiz' diyerek reddettiğini aktaran Akar, "Bu gerçekten bizim için son derece önemli bir övünç ve gurur kaynağı" diye konuştu.



"Bazı yerlerde çukurlar, hendekler kazılıyor ..."



Son dönemde Türkiye'nin çevresinde önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Bakan Akar, bunların yakından takip edildiğini belirtti. Bölgede yaşanan istikrarsızlık, belirsizlik ve trajedilere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini, diğer hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti sergilediğini ifade eden Akar, İdlib'de yaşanan gelişmelere de değindi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üst düzey görüşmenin sonucunda İdlib mutabakat muhtırasının imzalandığını anımsatan Akar, "Bu gerçekten birçok trajediyi daha başından önleme fırsatı verdi." dedi. Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörist koridorunun oluşmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:



"Ülkemizi, milletimizi tehdit edecek, ülkemiz ve milletimiz için risk ve tehlike oluşturacak bu terörist koridorun oluşması büyük ölçüde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerimizin mensuplarının büyük bir fedakarlık ve kahramanlığıyla engellenmiş durumda. Bazı yerlerde çukurlar, hendekler, mevziler hazırlanıyor, kazılıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeri ve zamanı geldiğinde kazılan çukurlara da hendeklere de bu teröristlerin hepsini, Türk Silahlı Kuvvetleri gömmeye muktedirdir. DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Bu konuda en son Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump ile yaptığı görüşmenin sonucu olarak bu DEAŞ mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetleri bir görev, sorumluluk almıştır, vazife üstlenmiştir. Bunu da hep birlikte çalışmak suretiyle etkili bir şekilde yerine getireceğiz önümüzdeki günlerde. Buna bağlı olarak aynı zamanda Irak'ın kuzeyinde de herhangi bir terörist mevcudiyetini, yatağını kabul etmiyoruz. Onların da bir an önce etkisiz hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."



Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Sincar ve Karaçak Dağı bölgelerine yapılan hava harekatını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ayrıca kara kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde belirli bölgelerde faaliyetleri sürüyor. Hava kuvvetlerimizin de tespit edilen hedefleri vurmaya devam edeceğini herkesin bilmesini istiyoruz. Burada önemli bir husus, biz Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim buradaki yaptığımız operasyonlar bir tercih değil, bir mecburiyet. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği bakımından bir mecburiyet. Oradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılmış olan faaliyetler bunlar. Herhangi bir şekilde bu teröristler etkisiz hale getirilir, orada ülkemize, milletimize karşı tehdit ve risk olmaktan çıkarsa bizim de orada operasyon yapmamıza zaten ihtiyaç kalmaz. Dolayısıyla bu toprak bütünlüğüne saygı konusunu her fırsatta söylüyoruz, bu konuda son derece samimiyiz."



"Hiçbir oldubittiye göz yummayacağız"



Akar, 462 bin kilometrekarelik mavi vatandaki hak ve menfaatlerin de korunduğunu belirterek, bununla ilgili herhangi bir tereddüdün olmadığını belirtti.



"Türk Silahlı Kuvvetleri buraya da yeter, oraya da yeter." diyen Akar, Türkiye'nin barıştan, dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu bunu da her fırsatta gösterdiğini vurguladı. Bakan Akar, "Bunun dışında birtakım hesaplar yapılıyorsa bunların yanlış olduğunu, herhangi bir şekilde taviz vermemizin söz konusu olmadığını, hiçbir oldubittiye göz yummayacağımızı da herkesin bilmesini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölge ve dünya barışına katkı sağlamak için gösterilen gayrete devam edileceğini de belirten Akar, savunma sanayide millileşmede yüzde 65 oranının geçtiğini belirtti. Bu konuya büyük önem verildiğini belirten Bakan Akar, "İnşallah bu gelişme aynı hızla devam edecek. Şu anda dışarıdan aldığımız birçok silahı, aracı, mühimmatı yapmaya başladık, kalanları da inşallah önümüzdeki yıllarda hepsini yapacak hale geleceğiz." dedi.



"Coğrafya ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın o kadar kaderi." diyen Akar, bunu bölge ve komşu ülkelerin anlaması ve içselleştirmesi gerektiğini söyledi. Bu coğrafyada güçlü olmanın önemine işaret eden Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:



"Güçlü olmak için de etkin, caydırıcı, saygın Türk Silahlı Kuvvetleri şart. Bu konuda elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri akıl ve bilim ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başında. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri bütün kahraman ve fedakar mensuplarıyla dağda, bayırda, hudutta, yurt içinde, sınır ötesinde görevinin başında bu da bizim için en büyük gurur, övünç kaynağıdır."



Şehit ve gazilerin kanları ile yakınlarının gözyaşlarını hiçbir zaman yerde bırakmadıklarını belirten Akar, "Bunun için gereken neyse yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda çok hassasız." diye konuştu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, kuvvet komutanları da personelin yeni yılını tek tek kutladı.



"Bu yoldan dönmek yok"



Bakan Akar, Mehmetçik ile bir araya geldiği yemekte ise en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini belirtti.



Türkiye'nin güneyinde sınırları tehdit eden, halka ve güvenlik güçlerine zarar veren hiçbir tehdit ve riskin kalmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Akar, "Bu risk ve tehdit sona erinceye kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi. Terörün sonunun getirilmesi için azimli ve kararlı olduklarını dile getiren Akar, "Bu yoldan dönmek yok. İnşallah ülkemizi ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." ifadesini kullandı.



