Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (2) - Son Dakika

'MEHMETÇİĞE GÜVENİYOR, BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, burada ilk olarak Ordu Taktik Komuta Yeri'ni ziyaret etti. Harekat Merkezi'ndeki harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib'de görev yapan personel ile telsizle görüştü. Sahadaki son durum ile arazi ve hava şartlarına ilişkin bilgi alan Akar, çeşitli talimatlar verdi. Bakan Akar'ın talimatları üzerine bölgedeki birliklerin komutanları, her zaman hazır olduklarını söyledi. Bölgedeki personel, Akar'a ayrıca mutabakatlara aykırı olarak bölgede saldırılarını sürdüren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladığını aktardı.

Bakan Akar, daha sonra Harekat Merkezi'ndeki personele hitabında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK ) tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığı belirterek, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" dedi.

TSK'nın asil milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, "Şu anda yurt içinde ve yurt dışında silahlı kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları; vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, Mehmetçiğe güveniyor, başarılı olacağına inanıyoruz. Burada yaptığımız ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bakımından askeri bir iş ancak diğer taraftan da orada milyonlarca masum, mağdur insanın hayatını kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermek gibi insani bir iş de yapıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız da aynı şekilde daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur. Biz de aynı şekilde ister Suriye'de ister Irak'ta ister Libya'da masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.