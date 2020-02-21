Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (3) - Son Dakika

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Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (3)
6 saat önce
BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT EVİNE ZİYARETSuriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali...
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT EVİNE ZİYARET
Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), Samandağ ilçesindeki babaevini ziyaret etti. Şehidin babası Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'na taziye dileklerinde bulunan Bakan Akar ile beraberindeki komutanlar, taziye çadırında dua etti.
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