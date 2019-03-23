Bakan Akar, ve Komutanlar Suriye Sınırının Sıfır Noktasında (2)

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ABD'den Çok Önemli Suriye ve DEAŞ Açıklaması

Canlı Yayında Olduğunu Fark Etmeyen Muhabirin Yaptıkları Herkesi Şaşırttı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti