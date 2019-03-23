Bakan Akar, ve Komutanlar Suriye Sınırının Sıfır Noktasında (2)
26 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
ile Suriye
sınırının sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Milli Savunma Bakanlığı
, Bakan Akar'ın, Suriye sınırındaki denetleme ve incelemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:
"Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile Gaziantep Havalimanı
'na geldi. Bakan Akar ve komutanlar buradan askeri helikopterlerle sınır birliklerine gitti. Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürdüren Bakan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinin komutanları ile bir araya geldi."
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:24 Kaynak: DHA
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