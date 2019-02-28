Bakan Akar ve Komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Etti
20 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'u ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akar ve komutanlar, Şentop'a yeni görevinde başarı diledi.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:51 Kaynak: DHA
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