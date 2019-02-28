Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Etti

Bakan Akar ve Komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Etti

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Bakan Akar ve Komutanlar, TBMM Başkanı Şentop'u Ziyaret Etti, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akar ve komutanlar, Şentop'a yeni görevinde başarı diledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:42 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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