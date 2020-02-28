Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret (1) - Son Dakika

Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret (1)

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Akar, Taktik Komuta Yeri'ndeki incelemelerinin ardından Dündar ve Küçükakyüz'le Hatay Devlet Hastanesi'ne geçti.

Hastaneye gelişinde Vali Rahmi Doğan ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Bakan Akar ve komutanlardan yaralı askerlere ziyaret (1)

Salih Zeki Çolak, Ümit Dündar, Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:13 Kaynak: AA
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