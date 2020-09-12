Bakan Akar ve komutanların İzmirli çocuklarla samimi sohbeti - Son Dakika

- Bakan Akar ve komutanların İzmirli çocuklarla samimi sohbeti

İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin İzmir ziyaretinde renkli anlar yaşandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İzmir'deki ziyaretleri kapsamında dün Hava Eğitim Komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin bu ziyareti sırasında renkli dakikalar da yaşandı. Tören mangasını selamlamasının ardından Bakan Akar ve Komutanlar, karargah binasına doğru yöneldi. Bu sırada yakınlardaki parkta oynayan çocukların oyunlarını yarıda keserek asker selamı vermeleri üzerine Bakan Akar, karargah binası yerine park tarafına yöneldi.

Çocukların verdiği asker selamına karşılık veren Bakan Akar daha sonra onların yanına gitti. Çocuklarla sohbet eden Bakan Akar, Korona virüs salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulundu. Uzaktan eğitimin nasıl gittiğini soran Bakan Akar çocuklardan memnun oldukları yanıtını da aldı. Bakan Akar daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü işaret ederek çocuklardan kim olduğunu bilmelerini istedi.

Doğru yanıtların ardından çocuklara şeker hediye eden Bakan Akar, daha sonra "Ben kimim diye" sordu. Şapkasındaki yazıyı gören bir çocuğun "Milli Savunma Bakanı" yanıtı vermesi gülüşmelere ve renkli diyalogların yaşanmasına neden oldu. Bu sırada Bakan Akar ve Komutanları gören Şehit ve Gazi yakını iki kişi de gelerek kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı Bakan Akar ve Komutanlara teşekkür etti.

Bakan Akar da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında en büyük payın Şehit ve Gazilere ait olduğunu belirterek, "Onları daima minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra çocukların yanından ayrılarak Hava Eğitim Komutanlığına geçti.