Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları Azerbaycan'a gitti - Son Dakika

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'daki programları kapsamında, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar , Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan 'a gitti.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:11

Kaynak: İHA

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