Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da
az önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:39 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa
'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı. Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye
sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.
- Şanlıurfa
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı 42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum