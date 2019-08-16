Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı. Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -
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