Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da
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Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da

az önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı. Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

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Hulusi Akar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
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