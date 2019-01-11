Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
'ya giderek, incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve kuvvet komutanları, sınır hattındaki askeri birlikleri dolaşarak, incelemeler ve denetlemeler yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
ile askeri yetkililerden brifing alan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerinin ardından kentten ayrılacak. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:40 Kaynak: DHA
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