Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında

Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya giderek, incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve kuvvet komutanları, sınır hattındaki askeri birlikleri dolaşarak, incelemeler ve denetlemeler yaptı.  Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile askeri yetkililerden brifing alan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerinin ardından kentten ayrılacak. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Uyuşturucuyla Mücadele Önerisi: Lütfen 'Uyuma' İsimli Uygulamayı İndirin ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması

Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 12:07:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]