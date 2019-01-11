Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında (5)

Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında (5)

18 dakika önce

ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLERMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde...

Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında (5), System.String[]
ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi

Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu Çiftlik Bank, Tanker Bank Derken Deneyimli Gazeteci Uğur Dündar Yeni Bir Dolandırıcılığı Okurlarına Aktardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:25:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]