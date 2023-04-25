Herkesin gözü kulağı bu buluşmada! Akar ve Fidan, Suriye, İran ve Rusya heyetleriyle görüşmek için Moskova'nın yolunu tuttu - Son Dakika
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Herkesin gözü kulağı bu buluşmada! Akar ve Fidan, Suriye, İran ve Rusya heyetleriyle görüşmek için Moskova'nın yolunu tuttu

25.04.2023 10:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek "dörtlü toplantı"ya katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'nın yolunu tuttu. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ülkeler arasındaki ilişkiler değerlendirilecek.

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra kurulan ilk temasın ardından gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilmişti.

GÖRÜŞME BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Sıradaki toplantı ise bugün Moskova'da Rusya ev sahipliğinde gerçekleşecek. Görüşmeye İran ve Suriye heyetleri de katılım sağlayacak. Toplantıya katılacak olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da bu sabah Rusya'ya uçtu. Akar ve Fidan'ı taşıyan uçağı, Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da

İSTİHBARAT BAŞKANLARI VE BAKANLAR YER ALACAK

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı 'dörtlü toplantı'ya katılacak. Bakan Akar'ın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştireceği ifade edildi.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • yılmaz kapar: Evet ben bi akp li olarak dün bakanın suriyeliler hiç endişe etmesin onlari asla göndermeyiz lafından sonra oy vermeyecem.sizler elit yerlerde oturup korumalarla gezin,biz vatandaşlar suriyelilerle her yerde ve her ortamda karşılaşıp sıkıntı çekelim yok böyle bir dünya. Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
  • Yüksel Yılmaz: Eğer Suriyeliler geri dönecekse bu görüşme olumlu olur dönmeyecekse bu görüşmenin hiçbir önemi yok zaten AKP kaybederse Bu Suriyeliler yüzünden seçimi kaybeder Cevap Yaz 23 4 Yayından Kaldır
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Türkiye, Moskova, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herkesin gözü kulağı bu buluşmada! Akar ve Fidan, Suriye, İran ve Rusya heyetleriyle görüşmek için Moskova'nın yolunu tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkesin gözü kulağı bu buluşmada! Akar ve Fidan, Suriye, İran ve Rusya heyetleriyle görüşmek için Moskova'nın yolunu tuttu - Son Dakika
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