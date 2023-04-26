Bakanı Akar, dörtlü zirve sonrası konuştu: Suriyelilerin dönüşünü amaçladığımızı paylaştık - Son Dakika
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Bakanı Akar, dörtlü zirve sonrası konuştu: Suriyelilerin dönüşünü amaçladığımızı paylaştık

26.04.2023 10:04

Suriye ile normalleşme sürecinde, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran'ın Savunma Bakanları ile istihbarat başkanları Moskova'da önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Bakan Akar dörtlü toplantıya ilişkin, "Suriye'de olabildiğince olumlu, istikrarlı ortamı sağlamak, şartları oluşturmak suretiyle ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı kendileriyle paylaştık" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları ile "dörtlü toplantı"da bir araya geldi.

"SURİYE'DE BULUNMAMIZIN TEK NEDENİ..."

Akar toplantının ardından başkent Moskova'dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı'nda, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dörtlü toplantıda çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Akar, "Muhataplarımızın görüş ve değerlendirmelerini dinledik, kendi görüş ve değerlendirmelerimizi ayrıntılı şekilde aktarma fırsatı bulduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, bizim Suriye'de bulunmamızın tek nedeninin orada bulunan terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere teröristlerle mücadele etmek olduğunu, teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğimizi, bunun sadece bizim için değil Suriye'nin bütünlüğü için de önemli olduğunu vurguladık" diye konuştu.

"AMACIMIZ TÜRKİYE'YE YÖNELİK YENİ BİR MÜLTECİ AKININI ÖNLEMEK"

Bir diğer amaçlarının da Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası yeni bir mülteci akınını önlemek olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Yaptığımız çalışmalarla Suriye'de olabildiğince olumlu, istikrarlı ortamı sağlamak, şartları oluşturmak suretiyle ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı da kendileriyle paylaştık. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı şekilde ve bütüncül bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini muhataplarımıza ifade ettik" açıklamasında bulundu.

"FAYDALI VE OLUMLU GÖRÜŞMELER"

Dörtlü toplantı kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de yapma fırsatı bulduklarını aktaran Akar, "Bu toplantı ve görüşmeler faydalı ve olumlu oldu. Önemli katkılar sağlandı. Bölgeye barış, istikrar ve huzurun getirilmesi konusunda bu çalışmalara ihtiyaç olduğu konusunda taraflarla mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde bunun devamını ifade ettik" diye konuştu.

"ZORA SOKACAK BİR KARAR ALMAMIZ MEVZU BAHİS OLAMAZ"

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini şöyle tamamladı; "İster Türkiye'de, ister Suriye'de beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Hiçbir şekilde onların aleyhine bir durum söz konusu değil. Onları zora sokacak bir karar almamız da mevzu bahis olamaz. Herkesin bunu bilmesi ve buna göre davranması lazım. Bizim başlangıçtan itibaren bu konuda son derece açık ve net bir politikamız var. Biz bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye barış, istikrar ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda mesafe almak için elimizden gelen çabayı gösterecek, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bu yapılan toplantının bundan sonraki faaliyetlere, bölgede barış ve istikrarın gelmesine ciddi katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Olumlu bir atmosferde toplantıyı tamamladık."

YORUMLAR (5)
  • Halil Ibrahim Kurt: Sen kalk Suriyelilere vatandaşlık ver keşke sadece Suriye li olsa onada razıyız Libyalılara Iraklılara Afganlılara daha sayamadığım bir çok Arap ülkelerine çoğuna vatandaşlık verdiniz İstanbul özellikle yol hanı na döndü Türkiye Cumhuriyetinde mi yaşıyoruz yoksa yabancı ülkede mi bilmiyoruz artık herşey de çok pahalı ev kiraları ve sayamadığım bir çok şey daha kalkmış diyorsun Suriye lileri göndereceğimiz bu rahatlığı buldular hiç bir Suriyeli gitmez bu ülkeden artık kendinizi kandırıyorsunuz ?? Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • can utkan: Keşke sadece suriyeli olsa afgan pakistanlı hindistanlı vs. sınır namustur bu kadar kolay herkesin elini kolunu sallaya sallya geçememesi lazım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Vatan Sever: dipnot gönüllü olanlarmış :D Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanı Akar, dörtlü zirve sonrası konuştu: Suriyelilerin dönüşünü amaçladığımızı paylaştık - Son Dakika


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