Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de
47 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) askeri törenle karşılandı.
Milli Savunma Bakanı
Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD
Savunma Bakanlığında (Pentagon) askeri törenle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:05
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