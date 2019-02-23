Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de

Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de

47 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) askeri törenle karşılandı.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler ABD'de, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) askeri törenle karşılandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:05 

Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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