Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den ABD'ye ziyaret

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den ABD'ye ziyaret

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den ABD'ye ziyaret, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:30 

Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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