Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den ABD'ye ziyaret
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.
Milli Savunma Bakanı
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD
'ye gidecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:30
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