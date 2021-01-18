- Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den sürpriz Irak ziyareti - Son Dakika

- Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den sürpriz Irak ziyareti
18.01.2021 12:01
- Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den sürpriz Irak ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a geldi.
- Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den sürpriz Irak ziyareti
BAĞDAT - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk durağının Irak Savunma Bakanlığı olması bekleniyor. Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Orgeneral Güler'in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi dahil olmak üzere bazı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
Görüşmelerdeki temel konunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı belirtiliyor.
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