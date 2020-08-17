Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya'da (2) - Son Dakika

YAPILAN EĞİTİMLERİ İNCELİYOR

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'ta Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yerinde inceledi. Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Bakan Akar ve Orgeneral Güler, personelle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş da katıldı.

'İSTENİLEN SONUÇLARA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'Bakan Akar, burada yaptığı konuşmasında, eğitim, iş birliği ve danışma görevlerindeki başarılarından dolayı personeli tebrik etti. Çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini dile getiren Akar, "Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı, huzuru için ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve Libya'nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için dün olduğu gibi bugün de elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Sayın Katarlı Bakan kardeşim de bu konuda her türlü fedakarlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. 'LİBYA LİBYALILARINDIR'Bakan Akar, personele fedakar ve özverili çalışmalarına devam etmeleri talimatında bulunarak, " Türkiye olarak 500 yıllık geçmişimiz, ortak kültürümüz, tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah sonuçta da başarılı olacağız. Birçok fitne, fesat, çeşitli girişimler var. Bunların hiçbirine boyun eğmeden, 'Libya Libyalılarındır' diyerek Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız" diye konuştu.

Tüm milletin burada görev yapan Mehmetçik ile gurur duyduğunu, onlara güvendiğini belirten Akar, "Hepinize kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum" ifadesini kullandı.