Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır... - Son Dakika

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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır...
6 saat önce
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:46 Kaynak: AA
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.
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