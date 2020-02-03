Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği... - Son Dakika

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği...

6 saat önce

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği..., System.String[]

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik
Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:42:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]