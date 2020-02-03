Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği... - Son Dakika

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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği...
6 saat önce
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı
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