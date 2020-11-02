Milli Savunma Bakanı Akar, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile İzmir'e geldi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi'ndeki "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni"nin ardından, depremin meydana geldiği İzmir'e geçti.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi alıyor.