Son dakika dünya: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki askeri heyetle birlikte temaslarda buluduğu Libya 'da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki askeri heyet Libya'da resmi temaslarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Libya'da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine de katıldı. Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın da katıldığı tören, ulusal marşın çalınması ile başladı. Tören, harp okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmi geçidin ardından sına erdi. Dereceyle mezun olan öğrencilere diplomaları, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa'nın yanı sıra Bakan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından takdim edildi.

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