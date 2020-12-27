Son dakika dünya: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika dünya: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı
27.12.2020 09:35
Son dakika dünya haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki askeri heyetle birlikte temaslarda buluduğu Libya'da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine de katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki askeri heyetle birlikte temaslarda buluduğu Libya'da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine de katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki askeri heyet Libya'da resmi temaslarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Libya'da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine de katıldı. Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın da katıldığı tören, ulusal marşın çalınması ile başladı. Tören, harp okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmi geçidin ardından sına erdi. Dereceyle mezun olan öğrencilere diplomaları, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa'nın yanı sıra Bakan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından takdim edildi.
- Libya
Son Dakika CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak