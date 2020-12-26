Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Savunma Bakanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Savunma Bakanlığını ziyaret etti

26.12.2020 15:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Akar ve TSK komuta kademesini Mitiga Havalimanı'nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile Libya Görev Grup Komutanlığı yetkilileri karşıladı.

Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Savunma Bakanlığına geçti. Burada Akar ve TSK komuta kademesi için askeri tören düzenlendi. Tören, bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Daha sonra Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Kısa süreli görüntü alınmasına izin verilen görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine 24 Aralık Libya Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak başladı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin selamını getirdiklerini ifade eden Akar, Libya'nın güven ve huzur içinde nice Bağımsızlık Günleri kutlaması temennisinde bulunarak, "Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye'de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz." diye konuştu.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile iki ülke silahlı kuvvetlerinin kuvvet komutanları da katıldı.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Savunma Bakanlığını ziyaret etti
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Savunma Bakanlığını ziyaret etti
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Savunma Bakanlığını ziyaret etti
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Savunma Bakanlığını ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı, Libya, Bakan, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya Savunma Bakanlığını ziyaret etti - Son Dakika


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