Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır birliklerini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır birliklerini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin sınır birlikleri ziyaretinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin sınır birlikleri ziyaretinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:32 Kaynak: AA
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