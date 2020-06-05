Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır birliklerini ziyaret etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin sınır birlikleri ziyaretinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.