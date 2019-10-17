Bakan Akar: "Yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı...
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Bakan Akar: "Yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
Bakan Akar: "Yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar." - ANKARA
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