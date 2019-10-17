Bakan Akar: "Yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar." - ANKARA

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Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz