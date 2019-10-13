Bakan Akar yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar, sınır hattında yaptıkları incelemelerin ardından Şanlıurfa'da tedavileri devam eden yaralı askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının dün sınırdaki incelemeleri sonrasında Şanlıurfa'da tedavileri devam eden yaralı askerleri ziyaret ettiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün sınır hattına gitti. Burada Barış Pınarı Harekatındaki gelişmeleri sahadan takip eden ve talimatlar verdiği açıklanan Bakan Akar ve komutanların, temasların ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralanan askerler ile Suriye Milli Ordusu mensuplarını ziyaret ettikleri, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıkları bildirildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)