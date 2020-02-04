Bakan akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra havaalanındaki törene katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra havaalanındaki törene katıldı - Son Dakika

Bakan akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra havaalanındaki törene katıldı

6 saat önce

Bakan Akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra Havaalanındaki törene katıldı.

Bakan Akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra Havaalanındaki törene katıldı

Bakan akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra havaalanındaki törene katıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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