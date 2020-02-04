Bakan akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra havaalanındaki törene katıldı - Son Dakika

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Bakan akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra havaalanındaki törene katıldı
6 saat önce
Bakan Akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra Havaalanındaki törene katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
Bakan Akar yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra Havaalanındaki törene katıldı
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