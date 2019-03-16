Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: Yeni Askerlik Sistemi Gençlerin İhtiyaçlarına Cevap Verecektir

Bakan Akar: Yeni Askerlik Sistemi Gençlerin İhtiyaçlarına Cevap Verecektir

13 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi.

Bakan Akar: Yeni Askerlik Sistemi Gençlerin İhtiyaçlarına Cevap Verecektir, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yeni askerlik sistemi şeması paylaşılarak, Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasına yer verildi. Bakan Akar mesajında, "Yeni askerlik sistemi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve meslek ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi. 

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:21 Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Güncel
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