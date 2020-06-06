Bakan Akar: Yeni celplerle gelecek 100 bin gencimize test yapıldı - Son Dakika

Bakan Akar: Yeni celplerle gelecek 100 bin gencimize test yapıldı

Bakan Akar: Yeni celplerle gelecek 100 bin gencimize test yapıldıMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize PCR testi yaptık. Tüm il ve ilçelerde 3-4 gün öncesinden PCR testi yapıldı, 'sağlam' denildikten sonra onların sevki başladı" dedi.

Bakan Akar: Yeni celplerle gelecek 100 bin gencimize test yapıldı, System.String[]

Bakan Akar: Yeni celplerle gelecek 100 bin gencimize test yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize PCR testi yaptık. Tüm il ve ilçelerde 3-4 gün öncesinden PCR testi yapıldı, 'sağlam' denildikten sonra onların sevki başladı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile hudut bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans ve yüz yüze toplantı gerçekleştirdi. Bölgedeki son duruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Bakan Akar, FETÖ dahil tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Akar, bu mücadelede herhangi bir tavizin, mücadele kararlılığında azalmanın söz konusu olmadığını, olmayacağını dile getirerek, "Milletimizin 'Peygamber ocağı' dediği Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pak, temiz olması lazım. Bu konuda herkese görev düşüyor. FETÖ ile ilk günden itibaren yapılan mücadele var. Artan şiddet ve tempoda bu vazife devam ediyor. Bu kriterler gelişiyor, geliştiriliyor. Ona göre tedbirler alınıyor. Bu konuda komutanların personeli hakkındaki kanaatleri de çok önemli Adli makamlarla, istihbarat makamları ile yakın ilişki için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

MUHATAPLARIMIZI ANKARA'YA BEKLİYORUZ

TSK'nın tüm faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'nin Mavi Vatan'daki ve semalarındaki hak, alaka ve menfaatlerini de korumakla görevli olduğunu dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak, Silahlı Kuvvetler olarak Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki bütün sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, karşılıklı iyi niyete dayalı, saygıyla, sevgiyle karşılıklı nezaket çerçevesinde, hiçbir şekilde kimseyi tahrik etmeden, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeden barışçıl yöntemleri kullanmak suretiyle bütün sorunları çözelim. Bizim gayemiz, samimi gayretimiz, niyetimiz, maksadımız bu. Bu çerçevede sayın mevkiidaşımla yaptığımız görüşmelerde vardığımız mutabakata bağlı olarak arkadaşlarımız heyet halinde iki defa Atina'ya gittiler, orada toplantı yapıldı. Bir kez Türkiye'ye geldiler, burada görüştük. Aynı şekilde yine muhataplarımızı Ankara'ya bekliyoruz."

'BU HİÇBİR ŞEKİLDE KİMSEYE TEHDİT DEĞİL'

Akar, Türkiye olarak bu diyaloğun sürmesinden yana olduklarını vurgulayarak, "Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Fakat diğer taraftan 83 milyonluk halkımızın, asil milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Biz sadece ve sadece bir taraftan barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bu sorunların çözülebileceğini, yapılan toplantıların ve bunun devamının buna önemli katkılar sağlayacağını söylüyoruz, diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak hak alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamakta azimli ve kararlı olduğumuzu ve buna muktedir olduğumuzu söylüyorum. Bu çerçevede inşallah bu görüşmelerimizi sürdürürüz ve değerli mevkiidaşım, Sayın Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüp bunlara bir çözüm bulabilirsek ne mutlu bizlere. Bu bizim arzu ettiğimiz bir sonuç olur" diye konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs'taki tutumunun da belli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Yıllardan beri sürdürdüğümüz politikalarımız var. Kıbrıs'ın bizim milli meselemiz olduğunu herkesin bilmesi lazım. Orada da herhangi bir şekilde oldubittinin söz konusu olmadığını herkesin aklının bir tarafında tutması lazım. Orada da barışçıl yöntemler neyse, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa konuşmalar, görüşmeler yoluyla bunları çözelim. Amacımız, gayretimiz bu. Gerektiğinde bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır" ifadelerini kullandı.

'YENİ CELPLER BAŞLADI'

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önemli başarılar elde edildiğini, bu kapsamda terhis ve celplerin ertelendiğini hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu karar çok isabetli bir karardır. İlk başlarda bazı gençlerimiz ve aileleri bu konuda biraz duygusal davrandılar; ama şimdi onların da bu durumu anladığına inanıyorum. O dönemde terhis ve celplerin yapılması durumunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin koronavirüs ile mücadele ile başı derde, operasyonlar tehlikeye girebilirdi. Aynı zamanda ülke çapında bu salgın ile verilen mücadeleye de zarar gelebilirdi. Orada durmamız, o sıkıntıyı yaşamamız lazımdı. O sıkıntıyı yaşadık. Şimdi yeni celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize PCR testi yaptık. Bunun koordinasyonunu Sağlık Bakanlığı ile yaptık. Bu konudaki desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tüm il ve ilçelerde 3-4 gün öncesinden PCR testi yapıldı, 'sağlam' denildikten sonra onların sevki başladı. Terhis olacak askerleri ise 14 gün öncesinden gözlem altına aldık.  Olası bir salgına izin vermemek, milletimize, ülkemizin bu konudaki mücadelesine katkı sağlamak için bunu yaptık. Bu faaliyetimizin de başarıyla gerçekleştiğini görmek bizler için gerçekten büyük bir övünç, gurur kaynağı. Terhisler itibarıyla baktığımızda yaptığımız bu faaliyet, amansız mücadelesinde ülkemize, milletimize, çok saygı değer halkımıza yaptığımız önemli bir katkı oldu."

'ÇOK İSABETLİ OLDU'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesini yapması konusunda herhangi bir engelin oluşmaması için celplerdeki tedbirleri aldıklarını ifade eden Bakan Akar, "Bu da gerçekten çok isabetli oldu ve çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. İnşallah bunu uygulayarak kazasız, belasız yeni normale geçmiş olacağız. Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celplerin de kazasız, belasız tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu konuda yapılması gereken ne varsa her türlü dikkat ve hassasiyeti ilk günden itibaren gösterdik göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda sivil asker sağlık personeli ile sıralı komutanlarımızın rolü büyük olmuştur" diye konuştu.

BİZİM GÖREVİMİZ, VAZİFEMİZ BELLİ

Asil milletin sevgisi, güveni ve duasının Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir ilham kaynağı olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin emrinde, onların rahatı, huzuru, birliği ve bütünlüğü için anayasa çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde bugüne kadar görevlerini yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Bu ordu milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz bunun için çalışıyoruz, bunun dışında herhangi bir duruş, hareket, bakış açısı olamaz, kabul edilemez. Bizim görevimiz, vazifemiz belli. Hukuk var, şeffaflık var, vazifemiz var. Bu üçgen içinde bize düşen neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, Türkiye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Yeni celplerle gelecek 100 bin gencimize test yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı         
16:59
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı         
16:57
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım         
16:50
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde         
16:47
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı         
16:47
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı         
16:42
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek         
16:41
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı         
16:36
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar         
16:28
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var         
16:24
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı         
16:13
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu 66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu         
16:06
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı         
15:59
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor         
15:53
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti         
15:42
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı         
15:34
Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü         
15:33
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti         
15:19
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı         
15:10
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti         
15:09
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak         
15:05
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı         
14:59
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı         
14:54
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı         
14:53
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:32
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı         
14:29
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 17:58:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: Yeni celplerle gelecek 100 bin gencimize test yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]