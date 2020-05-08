Bakan Akar, yeni fişek hattının açılışını yaptı - Son Dakika

MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinalarla oluşturulan yeni üretim hattı, Gazi Fişek Fabrikası'nda hizmete girdi. Yurt dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar video konferans yöntemi ile yaptı.

MKEK, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak gerekse yurt dışı taleplerini karşılamak üzere yeni bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Gazi Fişek Fabrikası'nda yeni bir fişek üretim hattı oluşturuldu. Tamamen yerli ve milli tezgahlardan oluşturulan yeni üretim hattının açılışı, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Açılışı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile bakan yardımcıları gerçekleştirdi.

Açılış öncesinde MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere 'den yeni fişek hattı ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Akar, yerli ve milli olarak yapılan çalışmalarının önemine değinerek, Türkiye 'de sanayi ve teknoloji alanlarında önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Bu çalışmaların savunma sanayiine de yansıdığını dile getiren Akar, "Savunma sanayii çerçevesinde yaptığımız çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği, teşviğiyle çok ciddi bir ivme kazandı ve çok şükür savunma sanayiindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70'lere dayandı. Bunların hiçbirini yeterli bulmuyoruz. Çalışmalarımızı artan hız ve tempoda sürdüreceğiz ve çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

'ÖNEMLİ BİR ADIM'

Milli ve yerli sanayide anlamlı bir konuma sahip Gazi Fişek Fabrikası'nın, silahlı kuvvetlerin ihtiyacının karşılanması bakımından gerçekten son derece önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Akar, "O bakımdan bu özel ve anlamlı fabrikamıza artık yabancı makinalarla değil, yerli ve milli makinalarla hizmet getirmenin, üretim sağlamanın da anlamı ve önemi çok büyük. Bunun da ötesinde yabancı menşeili tezgahlara nazaran yerli ve milli tezgahlarla yapılan üretimle, üretimin yüzde 40 artması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Yeni üretim hattı ile yerli ve yabancı tüm talepler daha hızlı karşılanacaktır. Bunun da hem mali anlamda hem de güvenliğimiz bakımından önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Daha sonra yurt dışında üretilen tezgahlara bağımlı olmanın olumsuz etkilerini anlatan Bakan Akar, "Tezgah bağımlılığımız olduğunda parasını verdiğimiz malzemeleri alamamak gibi durumlarla karşılaştık. Biz bu hızda gittiğimiz takdirde bütün üretim malzemelerimizin tezgahlarını da inşallah kendi kendimize yapabilir hale geliyoruz, bunu daha da geliştireceğiz" dedi.

'SAHRA'NIN SERTİFAKASYONUNDA BELLİ AŞAMAYA GELİNDİ'

Ardından Bakanlığa bağlı fabrikalarda gerçekleştirilen koruyucu sağlık malzemesi üretimine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon maske üretimimiz var. 500 bini aşan tulum, 140 ton dezenfektan ürettik. Çok daha süratli bir şekilde bu üretime devam edip, sayıları daha da yükseğe çıkaracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli talimatları var. İlgili Bakanlık ve kurumlarla yoğun çalışma ve koordinasyonlarımızı artırarak hem üretim hem de bunların dağıtımı ile ilgili çok daha etkili şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız. Yerli ve milli ateş ölçer, termal kamerayı üretmek MKEK'ın ayrı bir başarısı olarak kayıtlara geçti. Mekanik solunum cihazı Sahra'nın sertifikasyon süreci de belli bir aşamaya geldi. Çok kısa zaman sonra haftada 500 cihaz üreterek hem ülkemizin, Silahlı Kuvvetlerimizin hem de dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geleceğiz."

DAHA KALİTELİ VE DAHA VERİMLİ

Bu arada yeni kurulan hat sayesinde, üretim kapasitesinin üç kat artırılması planlanıyor. 7.62 mm x 39 Kalaşnikov fişek, 7.62 mm x 51 NATO fişek, 7.62 ve 5,56 mm Büzmeli Manevra fişekleri üretecek yeni hat sayesinde iç ve dış talep daha rahat karşılanacak, daha kaliteli üretim gerçekleştirilecek. Fişekteki yurt dışı bağımlılığını da ortadan kaldıracak proje sayesinde MKEK'ın rekabet gücünün de artması hedefleniyor. Proje kapsamında tedarik edilen tezgahların tamamı yüzde 100 yerli olmasıyla dikkat çekerken, fişek üretim tezgahlarının dünyadaki muadillerinden daha kaliteli ve verimli olduğu belirtildi.