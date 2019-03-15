Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Kınadı

Bakan Akar Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Kınadı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakan Akar Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Kınadı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Milli Savunma Bakanı Akar, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Bakan Akar, "Sadece ibadet etmek için bir araya gelen milliyetlerini bilmediğimiz, korunmasız, savunmasız insanlara karşı hunharca bir katliam gerçekleştirildi. Caniler, sapıklar tarafından, hakedilmediği bir şekilde cinayet işlendi. Bu katliam, İslamafobik, faşist terörü bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serdi. Bu olay dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı da açıkça tüm kör gözlere dahi gösterdi. Caniler tarafından sosyal medyada canlı olarak yayınlama alçaklığı ve sapıklığının da gösterildiği bu ırkçı terörü en şiddetli şekilde kınıyorum, lanetliyorum. Bu tür elim olayların bir kez daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Politika
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