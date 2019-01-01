Bakan Akar, Yılbaşı Gecesinde Suriye Sınırında
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılbaşı gecesinde Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Kilis'teki Müterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nı denetledi.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, yılbaşı gecesinde Suriye
sınırında bulunan Süleyman Şah Türbesi
ve Kilis
'teki Müterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'nı denetledi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter
hesabında, Bakan Akar'ın yılın son gecesi gerçekleştirdiği denetlemelere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, yılın son gecesinde Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah
Türbesi ve Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetlemelerde bulundu, Mehmetçikle bir araya geldi" denilerek, fotoğraflar paylaşıldı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:08 Kaynak: DHA
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