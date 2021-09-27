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Bakan Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir - Son Dakika

Bakan Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir

27.09.2021 16:43
Bakan Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kosova ve Bosna Hersek'teki Türk temsil heyet başkanları, Somali ve Libya'daki Türk görev kuvveti komutanları, Azerbaycan Görev Grup Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ile Donanma Komutanı, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

'HEPİNİZİ KUTLUYORUM'Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.'TERÖRLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere faaliyetlerimizi tüm komşularımızın sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olarak yerine getiriyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilen görevi yerine getirebilmek için artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.Terör örgütü PKK ve YPG arasında fark olmadığını vurgulayan Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" dedi. 'ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDEKİ ESASLARA UYUYORUZ 'Türkiye'ye yönelik tehdit, tehlike teşkil eden Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör ve teröristlerle mücadelenin süreceğini aktaran Bakan Akar, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlatarak, "Biz bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" diye konuştu. Bakan Akar, Türkiye'nin mutabakatlar kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini söyleyerek, "Bir taraftan oradaki Suriyeli kardeşlerimizin diğer taraftan birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği aynı zamanda da yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart. Gelişmeleri dikkatle hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Sözlerinin sonunda Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı 'Tek Vatan Harekatı'nın başlangıcının yıl dönümünde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni bir kez daha kutladığını söyleyen Bakan Akar, aynı zamanda Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini tebrik etti.


Bakan Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir

Mühimmat, Silah, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir - Son Dakika


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