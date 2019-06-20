Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti

59 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara'da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.

Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara'da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti. Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında ilki Atina'da yapılan güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi'nde işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler teknik toplantısının ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara'da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Ege Denizi, Hulusi Akar, Yunanistan, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yankesicinin savunması pes dedirtti: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez Oyuncu Nejat İşler, Behzat Ç. için imaj değiştirdi Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki restoranına gitmek isteyenler 20 bin TL'yi gözden çıkardı Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:14:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]