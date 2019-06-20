Bakan Akar, Yunan heyet başkanını kabul etti
59 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara'da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, toplantı için Ankara
'da bulunan Yunanistan
heyetinin başkanını kabul etti. Türkiye
ve Yunanistan heyetleri arasında ilki Atina'da yapılan güven artırıcı önlemler ve Ege Denizi
'nde işbirliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler teknik toplantısının ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı için Ankara'da bulunan Yunanistan heyetinin başkanını kabul etti.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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