Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemini vurguladı.

Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:08 
Akdeniz, Ege, Hulusi Akar, Ekonomi
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