Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

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Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı