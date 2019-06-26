Bakan Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşına, Ege ve Akdeniz'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Yunan mevkidaşına, Ege
ve Akdeniz
'de milli hak ve menfaatlerden taviz verilmeyeceğini, provokatif davranışlardan kaçınılmasının önemini vurguladı.
Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama
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