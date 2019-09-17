Son Dakika Haberleri: Bakan akar, yunan mevkidaşı ile görüştü
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Bakan akar, yunan mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan akar, yunan mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, görüşmede mevkidaşını yeni görevi nedeniyle kutladı. Ayrıca, iki bakan ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Hulusi Akar, Yunanistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
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