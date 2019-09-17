Bakan akar, yunan mevkidaşı ile görüştü
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakan Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, görüşmede mevkidaşını yeni görevi nedeniyle kutladı. Ayrıca, iki bakan ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.
Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı Milli maç araları Fenerbahçe'ye yaramıyor Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak Türk bayrağı astırmayıp, sporcuların yüzüne tükürmüşlerdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki