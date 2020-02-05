Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Panagiotopoulos'un telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Karşılıklı savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, 12-13 Şubat 2020'de Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020'de Yunanistan'da gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıkların ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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