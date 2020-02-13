Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndaki temasları kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndaki temasları kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarının sürdüğü belirtildi. Bakan Akar'ın toplantı kapsamındaki 'Harekat ve Misyonlar' konulu oturumun ardından, geleneksel hale gelen NATO aile fotoğrafında yer aldığı kaydedildi.

YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta Atina'da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı ve diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının üzerinde durulduğu aktarıldı.


Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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