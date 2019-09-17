Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü
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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, mevkidaşı Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akar, görüşmede Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı.

Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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