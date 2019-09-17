Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, mevkidaşı Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Akar, görüşmede Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı.
Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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