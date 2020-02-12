Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

11 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları devam ediyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katılan Bakan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Görüşmede diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının önemi de vurgulandı.

(İHA)

Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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