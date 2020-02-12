Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika Ekonomi

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

17 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

Hulusi Akar, Yunanistan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:29 
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