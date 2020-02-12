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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
17 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:29
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