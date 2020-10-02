Bakan Akar ZMA ve Mekanik Mayın arama aracı tanıtım törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Akar ZMA ve Mekanik Mayın arama aracı tanıtım törenine katıldı

BAKAN AKAR, TANITIM TÖRENİNE KATILDIBakan Akar: Karabağ'da çözüm sunmayanların ateşkes çağrısı samimi değil (2)Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (ASFAT) tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen yüzde 100 yerli ve milli elektrikli M113 E-ZMA zırhlı...

Bakan Akar ZMA ve Mekanik Mayın arama aracı tanıtım törenine katıldı, System.String[]

BAKAN AKAR, TANITIM TÖRENİNE KATILDI

Bakan Akar: Karabağ'da çözüm sunmayanların ateşkes çağrısı samimi değil (2)Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (ASFAT) tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen yüzde 100 yerli ve milli elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracı ile mekanik mayın temizleme teçhizatının tanıtımı nedeniyle tören düzenlendi. Kayseri'de 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen tanıtım törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Şehmus Günaydın katıldı.'YERLİ VE MİLLİ BİR CİHAZ ÜRETİLMİŞTİR'MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Antalya'da MKE Kurumu tarafından prototip olarak üretilen elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracını tanıttı. Akdere, MKE tarafından üretilen zırhlı muharebe aracının 1 yıllık çalışma sonucu hazır hale getirildiğini belirtti. Elektrikli M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracının 5 saniyede 50 kilometre hıza ulaştığını kaydeden Akdere, aracın şarj edildiğinde 720 kilometre mesafeye kadar gidebildiğini kaydetti. Mekanik mayın temizleme teçhizatını ise, ASFAT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tuncay tanıttı. Tuncay, sunumunda Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrikası'nda üretilen aracın yüzde 100 yerli olduğunu belirterek, "Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün tanıtımı yapılan mekanik mayın temizleme teçhizatının temin edilmesi süreci 6 adet ürün ihtiyacı ile başlamıştır. Bu açıdan baktığınızda projenin doğrudan satın alma usulü ile gerçekleşmesi maliyet ve zaman açısından daha makul gözükmekte idi. Ancak bu aşamada sayın Bakanımızın talimat ve yönlendirmeleriyle, dışarıdan satın alma yerine, ASFAT'a görev verilerek ARGE aşamasından dizayna, prototip üretiminden seri üretimine ve sertifikasyonuna kadar uzanan bir süreç izlenerek yerli ve milli bir cihaz üretilmiştir. Kamu- Özel Sektör işbirliği ile ve Askeri Fabrikamızın imkan ve kabiliyetleri değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirdiğimiz bu projenin güzel bir örnek olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Yapılan sunumun ardından Bakan Akar ve kuvvet komutanları M113 E-ZMA zırhlı muharebe aracı ile mekanik mayın temizleme teçhizatının yaptığı gösteriyi izledi. Bakan Akar, gösteriyi cep telefonu ile görüntüledi. Araçların gösterisinin ardından program sona erdi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 21:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar ZMA ve Mekanik Mayın arama aracı tanıtım törenine katıldı - Son Dakika

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