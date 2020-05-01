Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.


emek ve dayanışma günü, Berat Albayrak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:28 Kaynak: DHA


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