Bakan Albayrak, 1 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

ANKARA, -