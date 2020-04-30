Bakan Albayrak: '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvuru sayısı 451 bine ulaştı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvurusu sayısının, 1 haftada 451 bine ulaştığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "'1 Milyon Yazılımcı' projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek" dedi.

ANKARA, -