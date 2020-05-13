Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun - Son Dakika

Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Albayrak mesajında, "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.


Türk Dil Bayramı, Berat Albayrak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:55 Kaynak: DHA


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