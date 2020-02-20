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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (1)