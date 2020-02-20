Bakan Albayrak: "18 yıllık AK Parti politikalarının temel özelliği 'özgüven' olmuştur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: '18 yıllık AK Parti politikalarının temel özelliği 'özgüven' olmuştur' - Son Dakika

Bakan Albayrak: "18 yıllık AK Parti politikalarının temel özelliği 'özgüven' olmuştur"

6 saat önce

Salonda katılımcılardan görüntü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.

Salonda katılımcılardan görüntü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın salona gelişi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (1)

Bakan Albayrak: 18 yıllık AK Parti politikalarının temel özelliği 'özgüven' olmuştur

Berat Albayrak, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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